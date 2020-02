Homsest alates kisub tormiseks, esmaspäeval tuleb kuni 8 kraadi sooja

Täna õhtul tuleb Ida-Eestis vihma ja lõrtsi sekka ka lund.

Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4 kraadi.

Pühapäeva öösel on tuul üürikeseks veidi nõrgem, kuid juba hommikul algab uus tuule tugevnemine, sest Skandinaavia rannikult on lähenemas uus madalrõhkkond. Päeva peale paisub edela- ja lõunatuul väga tugevaks, puhanguid on 20, saartel ja rannikul 25 m/s.

Sadusid on öösel lääne pool vihmana, idapoolsetes maakondades sajab öö hakul lörtsi, mõnes kohas veel ka lund. Pärast keskööd muutub sadu kõikjal vesiseks. Päeval on ka selgemat taevast ja vihma sajab kohati, kuid õhtul jõuab tihe vihmasadu. Õhutemperatuur on öösel 0..+2, saartel ja läänerannikul kuni +4°C, päeval +2..+5, õhtupoolikul Lääne-Eestis kuni +7°C.

Esmaspäeva öösel liigub väga aktiivne liigub madalrõhkkond edasi üle Botnia lahe põhjatipu Nordkapi poole, päeval jõuab Norra rannikule juba uus. Surve Läänemere ümbrusele on väga jõuline ning edela- ja lõunatuul ulatub sisemaal 20, saartel ja rannikul üle 25 m/s. Aeg-ajalt sajab vihma ja sadu võib rohke olla, päeval tuleb sekka ka lörtsi. Õhtul sadu nõrgeneb ja hõreneb. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +3..+8°C.

Teisipäeva öösel püsib madalrõhkkonna tugev surve ning edelatuul on ikka tormine. Päeval tõmbub madalrõhkkond enam Skandinaavia põhjatipu lähistele ning tuul pisut nõrgeneb. Siin-seal sajab vihma, kuid tänastel andmetel ei ole sadu enam rohke. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +2..+6°C.