HOMMIKUNE ERISAADE | Paistab, et Mart Helme ülbitsemine ongi tavapärane nähtus. Kas Järvik astub tagasi või laguneb valitsus?

Täna rääkisid päevakajalistel teemadel stuudios Eesti Päevalehe ja Delfi arvamustoimetaja Krister Paris, Päevalehe ajakirjanik Vahur Koorits ja Delfi päevatoimetaja Karoliina Vasli.

Eilse päeva järel on selge, et mingit plaan B-d polegi, ent Helme öeldu tekitab ikka küsimärke. Vahur Koorits käis eile riigikogus kajastamas sealset infotundi. Ta ütles, et Helme ülbitses endale omasel moel. "Tavaline EKRE etendus, ülejäänud on lollid ja nemad teavad, kuidas asja teha, kuidas tegeleda Eesti julgeolekuga."

Karoliina Vasli märkis, et jälle paistis, et Helme võib sõimata, ja nii ongi - täna on uus päev. Koalitsioonikaaslased lepivad öelduga.

Tänases EPLis spekuleeris Kärt Anvelt, et osade allikate sõnutsi võib EKRE isegi tahta valitsusest taanduda. Saates leiti siiski, et pigem on EKRE jaoks kasulik valitsuses püsida. Juttu oli ka Isamaa rollist, tahavad ju nemadki pildil olla.

