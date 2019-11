HOMMIKUNE ERISAADE | Kaardimäng valitsuses, kas ohverdatakse Järvik ja keegi veel? Eesti mõjukamaks inimeseks on meie andmete omanik

„Kogu mäng on käinud kulisside taga, mida tahetakse kokku leppida, keda ohverdatakse, kas keegi saab omale mingi muu tehingu. Käib väga aktiivne kaardimäng eelkõige EKRE ja Jüri Ratase vahel – kas EKRE kaitseb oma ministrit lõpuni, mis tähendab, et kaitseb valitsuse lõhki. Või nemad ohverdavad Järviku, ministeerium ohverdab kantsleri ja võibolla tulevad veel mõned muudatused mingi aja perspektiivis,“ leidis Delfi ja eesti Päevalehe peatoimetaja.

Täna hommikul aga avaldas Eesti Päevalehe nädalalõpuväljaanne LP juba viiendat aastat järjest kõigi Ekspress Meedia väljaannete toimetustes töötavate ajakirjanike poolt koostatud Eesti aasta mõjukamate inimeste edetabeli. Selle tipus troonib üllatuslikult Postimehe omanikust suurärimees Margus Linnamäe.

Soonvald seletas, et Linnamäe positsiooni teeb unikaalseks oma erinevate tegevuste kaudu omatav ligipääs paljude Eesti elanike andmetele.

„Mul on hea meel, et ei ole sisemist tõrget tekkinud konkurendi omaniku valimiseks. Oleme äärmiselt avatult valinud tõesti Eesti kõige mõjukamat inimest, mitte mingi klausliga kõige mõjukam, aga kes ei tohi olla see, teine kolmas,“ märkis Soonvald.

„Palju on räägitud, et Margus Linnamäel on meedia, see, teine äri. Kuid põhiline, mis ta kontrollib on andmed – tal on olemas andmed suurema osa inimeste kohta, mida nad loevad, vaatavad, kuidas nad end ravivad. Ta kontrollib meie elu, teab mismoodi me hommikul loeme veebist midagi, siis lähme kinno, apteeki. See on päris suur mõjujõud Eestis. Ma ei taha öelda, et ta kuidagi kuritarvitab seda, kuid selle baasil on võimalik teha korralikku äri,“ sõnas ta 2019. aasta mõjukate edetabelit selgitades.