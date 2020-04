Homme jõuab Eestisse kolm miljonit kaitsemaski, enamik lähevad müüki apteekidesse

Homme jõuab Eestisse ettevõtete Magnum ja Semetron koostöös esimene suurem partii isikukaitsevahendeid, mis sisaldab kolme miljonit kaitsemaski. Enamik kaitsemaskidest suunatakse apteekidesse jaemüüki.

Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul hoitakse pöidlad pihus, et homne tarne kenasti kohale jõuaks. "Loodetavasti on Eesti inimestel võimalik soetada maske apteegist järgmise nädala esimeses pooles," selgitas Kallikorm.

"Hästi oluline on mõista, et kaua oodatud maskid jõuavad küll apteekidesse, kuid maskide muretsemise hoos ei tohi ära unustada tervise hoidmist. Palun arvestage, et apteegis ja sellest väljaspool kehtivad kõik eriolukorra reeglid, sh 2 meetrise vahe hoidmise nõue. Teeme koostööd ka kaubanduskeskustega, et reguleerida nõuetest kinnipidamist," Kallikorm. Ta lisas, et maske on võimalik saada ka kontaktivabalt e-apteegist.

Selleks, et maske jätkuks võimalikult paljudele soovijatele kuni järgmise koguse saabumiseni, on ühel inimesel võimalik osta maksimaalselt üks pakk, mis sisaldab 50 maski. Ühe maski soovituslik jaehind on selle partii puhul alla 70 sendi, kuigi otsustajaks on iga apteek ise.

