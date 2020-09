Homme ja nädalavahetusel tuleb 23 kraadi sooja

Täna jääb Eesti põhja pool oleva madalrõhkkkonna ja lõuna poolt tugevneva kõrgrõhkkonna piirimaile. Kiires edelavoolus liigub küll üle pilvelaamu, aga ilm on sajuta. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 15, öösel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel 10°C ümbrusse, päeval 15..18°C.

Homme liigub Norra merele aktiivne madalrõhkkond, samal ajal valitseb Venemaa kohal võimas kõrgrõhuala. Kahe rõhuala piirimail kandub lõunakarest meile soe õhumass. Pilvi on hõredalt ja ilm on sajuta. Lõunakaare tuul on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur langeb öösel alla 10°C, rannikul on kuni 15, päeval 18..23°C.

Neljapäeval jõuab Põhjamerele uus aktiivne madalrõhkkond ja laieneb Läänemerele ning lisanduvaist pilvedest võib saartel veidi vihma sadada. Mandril on pilvekiht õhuke ja ilm sajuta. Lõunakaare tuul on tuntavam saartel. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 16, päeval tõuseb paar-kolm kraadi üle 20, rannikul on kuni 18°C.

Reedel suureneb lääne poolt madalrõhkkonna mõju ning üle Eesti liiguvad hoogsajud. Kuid sajuhulk on väike ja kõikjale ka vihm ei jõua. Lõunakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 10..16°C, päeval 16..21°C.

Laupäeval liigub üle Läänemere madalrõhkkond, mida ümbritsevaist pilvedest sajab vihma põhiliselt saartel ja mandri läänerannikul. Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10..16°C, päeval 18..22°C.

Pühapäeval nihkub madalrõhkkonna serv Eesti kohale, lisandub pilvi ja sajab hoovihma. Kagutuul peaks päeva peale nõrgenema. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C, päeval 15..20, Kagu-Eestis 23°C.

Esmaspäev on madalrõhkkonna servas sagedaste vihmahoogudega. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C, päeval 16..20, Ida-Eestis kuni 23°C.