HOMME DELFI TV-s | Eksperdid arutlevad hübriidkonverentsil tehisintellekti ja selle vastutustundliku kasutamise teemal

Konverentsile tulevad kokku eksperdid era- ja avalikust sektorist, kes tehisintellekti teemal arutlevad.

Ürituse ajakava:

Event Moderator: Megan Riley, AmCham Board Member

14:30 Artificial Intelligence as an Existential Risk Fireside Chat with Jaan Tallinn, Founder of Skype and Kazaa

14:45 Estonian National AI “kratt” Strategy Siim Sikkut, Government CIO

15:00 AI in Today's World: Business Perspective Fireside Chat with Jeff Bullwinkel, Associate General Counsel and Director of Corporate, External & Legal Affairs, Microsoft Europe.

Moderator: Mats Volbert, LEXTAL law firm

15:20 Panel Discussion: Responsible AI

Siim Sikkut, Ministry of Economic Affairs

Jeff Bullwinkel, Microsoft

Oleg Shvaikovsky, Nortal (EST)

Mart Noorma, Milrem Robotics (EST) Vlad Eminovici, Clarifai (USA)

Moderator: Mats Volberg, LEXTAL

16:20 Closing Remarks & Digital Society Committee Priorities