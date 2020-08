Homme avaldatakse Vabaduse väljakul toetust autoritarismi vastu võitlevate valgevenelaste heaks

"Valgevenelased üle kogu ilma seisavad jätkuvalt oma õiguste, oma riigi ja poliitvangide vabaduse eest," seisab autoritarismi vastu seisva ürituse kirjelduses. "See sündmus on mõeldud valgevenelaste toetamiseks, sest meilt võeti ära meie valikuõigus! Meie vennad ja õed seisavad meie vabaduse eest! Soovime, et kogu maailm pööraks tähelepanu Valgevenes toimuvale ja palume Eesti kodanikel seista meiega solidaarselt."

Üritus leiab aset homme kella kaheksast õhtul kuni üheksani.

Põhjuseks on teadagi möödunud pühapäeval aset leidnud presidendivalimised, mille võitis 82-protsendilise toetusega riiki aastakümneid juhtinud Aleksandr Lukašenka.

Alates valimistulemuste selgeks saamisest on valgevenelased avaldanud tänavail meelt ning võimud alustasid koheselt protestide mahasurumisega. See on omakorda tekitanud veelgi rohkem meelepaha ning valgevenelaste toetuseks kostub solidaarseid hõikeid üle terve maailma. Ka Eesti Ajakirjanike Liit avalikustas täna toetuspöördumise, mille raames nõutakse Eesti valitsusjuhtidelt sekkumist Valgevenes toimuva suhtes.

Pikett valimiste kritiseerimiseks toimus ka enne kurikuulsat valimispäeva: 18. juulil koguneti samuti Vabaduse väljakule, kus nõuti Valgevenes poliitiliste repressioonide lõpetamist ning valimiste ausat läbiviimist.