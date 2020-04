Homme algab plaanilise arstiabi taastamine eriarstidest ja hambaravist

Homsest hakatakse terviseameti teatel järk-järgult taastama plaanilist ravi peaaegu kõigis Eesti haiglates peale Saaremaa. Alustatakse eriarstide vastuvõttudest, hambaravist ja muust taolisest. Rutiinsed tervisekontrollid jäävad hilisemaks.

Kõigile meditsiiniasutustele saadetakse juhend, kuidas taasavada plaanilist raviteenust selliselt, et see ei tekitaks uut nakkuspuhangut ning oleks ühtlasi nii arstidele kui patsiendile võimalikult ohutu. Näiteks ei tohi plaanilise raviga tegelev personal igapäevase töö käigus kokku puutuda COVID-19 patsientidega.

Plaaniline ravi peatati paljuski hirmu tõttu, et Covid-19 patsientide arv väljub kontrolli alt ja neid ei suudeta ravida, nagu juhtus Itaalias. Seni on läinud paremini ja haiglaravil viibivate Covid-19 patsientide arv on langemas.

Viiruse lõplikust kontrolli alla saamisest on terviseameti sõnul vara rääkida, kuid kindlasti on mõju avaldanud eriolukorras seatud piirangud ning nende järgimine. Olgugi, et näitajad on langenud, oleks terviseameti sõnul ennatlik öelda, et see nii jääbki.

Küll aga tähendab see seda, et näitajate langedes hakatakse läbi vaatama ka piiranguid ja nonde võimalikku leevendamist. Plaanilise arstiabi taastamine on üks esimesi, mis leeveneb.

