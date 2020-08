Hollandi saatkonna ees avaldati meelt Eesti emalt lapse äravõtmise vastu. Suursaadik oli nõus protestijatega kohtuma

"Me rõhusime sellele, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi ei või last perest eraldada muidu kui ainult äärmisel vajadusel, kui on otsene oht lapse elule. Märkisime, et ema ja lapse lahutamine võib suure tõenäosusega põhjustada trauma mõlemale poolele ja abi asemel teeb amet perele rohkem kahju," ütles protesti üks eestvedajatest Mari-Vivian Ellam.

"Märkisime ka, et ema sõnul ei ole talle pakutud mingisugust abi ei selles osas, et võimaldada täita lastekaitse nõudmisi, ega ka mingit hingelist abi lapse eraldamisega seotud hingetraumaga toime tulekuks. On vaid soovitatud pöörduda psühholoogi poole. Märkisime ka, et emal ja lapsel on keelatud omavahel suhelda eesti keeles, mis on nende kui Eesti kodanike õiguste rikkumine," rääkis Ellam.

Hollandi suursaadik kuulas protesteerijate mõtted ja küsimused ära. "Ta kiitis meid algatuse eest, märkides, et ka ta ise on ema, ja suudab sellise olukorraga empaatiliselt suhestuda," väitis Ellam "Meie küsimusi ja murekohti ta ei kommenteerinud, küll aga oli ta suhelnud Hollandi lastekaitse esindajatega ja nende sõnul on lastekaitse pakkunud emale igakülgset abi."

Samuti märkis suursaadik protesteerijatele, et Hollandi lastekaitse tegutseb alati lapse ja ema ühendamise nimel ning et Holland on väga hea riik, kus kasvatada lapsi. "Jäi siiski selgusetuks, kuidas on tekkinud olukord, kus seesama ema ja lapse ühendamise nimel tegutsev ja emale igakülgset abi pakkuv institutsioon on lahutanud ema ja lapse juba kolmeks kuuks ning katkestanud ka kõik nende omavahelised kohtumised, samal ajal kui ema on oma kulu ja kirjadega annetajate toel terve selle aja tegutsenud aktiivselt oma elamistingimuste parandamisega. Hoolimata üüritud korterist ehk paranenud elutingimustest ei ole last emale tagastatud," tõdes Ellam.

Foto: erakogu

Suursaadik lubas piketeerijate kirja, millele koguti sadakond allkirja, edastada lastekaitsele ning saata neile ka viimaste vastuse. "Jääme põnevusega seda vastust ootama, et näha, kas see erineb nendest, mis meile juba on saadetud. Nimelt oleme saatnud juhtumiga tegelevatele Hollandi lastekaitseametnikele järelpärimisi mitmesaja eesti inimese nimel ja vastuseks saanud lakoonilise kommentaari, et nad ei saa juhtunud kommenteerida," rääkis protesti korraldaja.