Holger Roonemaa: ajakirjandus tegi tööd, mille riik ja teised asutused on ise tegemata jätnud

Roonemaa pidas Raivo Aegi otsust paluda prokuratuuril hinnata Õhtulehe uuriva loo tarbeks tehtud jälgimise seaduspärasust ajakirjanduse ähvardamiseks.

"Seda võib tõlgendada ju ajakirjanduse ähvardamisena. Ma kontrollisin enne saadet järele ka, mida see tähendab, mida Raivo Aeg palus kontrollida, mis on päringu vormi meedias omandanud, ta saatis ühe SMS-i peaprokurör Andres Parmasele. Milline Andres Parmase vastus oli, seda ma ei tea. Kui juba justiitsminister saadab sellise SMS-i, siis see on mingis mõttes hästi märgiline sõnumitooja ründamine," selgitas Roonemaa.

Ta pidas Aegi päringut arusaamatuks. "Mulle tundub, et Aeg või Isamaa tahtis seda skandaali endale varastada, tahtsid ise selle skandaali keskmesse millegi pärast sattuda. Kuidagi väga imelik tundub," ütles Roonemaa.

"Ajakirjandus tegi tööd. Midagi, mida riik ja teised asutused on ise tegemata jätnud. Nad ju paljastasid süsteemse raha väärkasutamise. Avaliku raha, meie kõigi raha väärkasutamise. Ja selle asemel, et tegeleda Mailis Repsi või avaliku raha väärkasutamisega, mindi hoopis sõnumitoojat ründama," lisas ta. Kui prokuratuur otsustab Õhtulehe tegevuse suhtes kriminaalmenetlust alustada, siis on Roonemaa hinnangul tegemist ajakirjandusvabaduse ründamisega.