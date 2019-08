Hoiatus: üle Eesti sajab täna äikesevihma

Hoiatuse "äike, kohati tugev sadu" on riigi ilmateenistus väljastanud täna kõigile maakondadele.

Muidu on tänaseks oodata pilves selgimistega ilma. Hommikupoolikul püsib kohati udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 17..21°C.

Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib mandril üksikutes kohtades lühiajaline hoog vihma tulla, laupäeva õhtul jõuab saartele laussadu. Tuul on muutliku suunaga 1-5 m/s, pärastlõunal pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb õhtul saartel 5-9 m/s. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, võib olla äikest. Õhtul edela poolt alates sajuhood harvenevad. Lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 17..22°C.