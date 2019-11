Hoiatus: teed on täna Tallinnas ja Harjumaal sama libedad kui eile Lõuna-Eestis

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse teatel olid varahommikul teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked. Kõrvalteedel ja metsavahelistel lõikudel on libeduse oht.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Põhja- ja Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis lund ja lörtsi, kohati ka jäävihma. Õhutemperatuur on nullilähedane. Mitmel pool on udu ja jäidet. Mandril püsivad teed mitmel pool libedad!

Ühtlasi soovitab maanteeamet sõidukijuhtidel vältida möödasõite ning muutlike ilmaolude korral olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikesel distantsil võivad teeolud oluliselt erineda.

Tänasest algavad liikluspiirangud Harju maakonnas Tallinna-Narva maanteel Koogis, kus kuni reedeni on seoses valgustite vahetusega kiirus piiratud. Tööd toimuvad Narva suunal.