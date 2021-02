HOIA rakenduse parandamise hange läks vussi, kõik algab otsast peale

Riigi katse parandada ja muuta kasutajatele mugavamaks koroonakokkupuudete kohta häiret andma pidavat HOIA rakendust läks peale kuid kestnud ootamist lörri.

Seda kinnitas täna Delfile Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) õigustalituse juhataja Kerli Lubja.

Grupp IT-ettevõtjaid kinkis möödunud aasta augustis riigile HOIA äpi, mille eesmärk on kasutajatele anda teada, kui nad on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimesega. Kuid peagi peale äpi valmis saamist oli selge, et selle tõhusamaks kasutamiseks ning populaarsemaks tegemiseks oleks vaja rakendust kohendada inimestele mugavamaks.

Oktoobris kuulutas TEHIK välja 600 000 eurot maksva riigihanke, kus otsiti kaheks aastaks rakenduse ja sellega seotud veebilehe arendajat ning hooldajat. Kuid nagu Eesti Päevaleht jaanuaris kirjutas, vaidlustati hange ühe osavõtja poolt.

Täna teatas TEHIK, et on sootuks hanke tühistanud. „Tegime täna otsuse hankemenetluse kehtetuks tunnistamise kohta,“ tõdes TEHIK-u õigustalituse juhataja Kerli Lubja.

Lubja seletas, et otsus oli seotud hanke pakkumuste hindamiseks mõeldud metoodikaga seotud küsimustega. „Riigihankes kirjeldatud hindamismetoodikaga ei saanud pakkumuste hindamist lõpetada selliselt, et tagatud oleks pakkujate võrdne kohtlemine ja järgiksime riigihanke üldpõhimõtteid. Seetõttu tunnistasime õiguspärase tulemuse saavutamiseks hanke kehtetuks. Probleem oli seotud ühele hindamiskriteeriumile (proovitöö) määratud võimalike punktidega, kus oli jäänud kahe alamkriteeriumi täpne osakaal märkimata,“ rääkis ta.

Hanke tühistamine tähendab, et tuleb otsast peale alustada ning see tähendab, et rakenduse loodetud parandused venivad veel ja veel. Lisaks on ju selge, et praeguseks on peaküsimuseks lähikuudel saanud juba elanikkonna vaktsineerimise kiirendamine. Mis kasu on enam arendatud ja parendatud hoiatusrakendusest, kui aina tähtsamaks muutub see, kas inimene on vaktsineeritud või mitte?

TEHIK-u spetsialist aga seletas, et nende meelest on rakenduse parandamine jätkuvalt oluline ning nad proovivad seda nüüd teha kiirendatud riigihanke korras.