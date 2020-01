Hirmu külvava Wuhani viiruse epitsentris eestlasi teadaolevalt pole

Küll aga on Hiina Rahvavabariigis lühiajaliselt viibivad kaheksa isikut oma asukohaks märkinud Pekingi, Shanghai, Quingdao, Hong Kongi, Kaoshiungi, Taipei, Meizhou (Guangdongi haldusüksus) ja Zhengzhou. Wuhani asukoht on märgistatud kaardil valge ringiga.

Hiinas viibivad eestlased 25.01.2020

Püsivalt on Hiinas registreerunuid kokku 65. Lisaks eelpool nimetatutele on m veel ka järgnevaid linnu: Mingliu, Hangzhou, Tianjin, Dalian (Liaoningi haldusüksus), Guilin (Guangxi haldusüksus), Shenzhen (Guangdongi haldusüksus), Nanjing (Jiangsu Province), Hunani provints, Jinan (Shandong), Xiamen (Fujian), Zhuhai Tangjiawan (Guangdong), Hangzhou Xihu Wenhua Guangchang (Zhejiang), Suzhou (Jiangsu provints), Danyang City Xinqiao (Jiangsu provints), Beijing Hou Sha Yu Town ja Shanxi provints.

Hiina erihalduspiirkonna Aomeni all registreerunuid ei ole.

41 ohvrit

Hiina võimud on haiguse leviku ohjamise eesmärgil keelanud reisimise kaheteistkümnes viiruse leviala ümbritsevas linnas, halvates liikumisvõimalused kolmekümne viiel miljonil elanikul.

Hong Kong on välja kuulutanud "tervise hädaolukorra", loobudes tähistamast Hiina uusaastapidustusi. Taiwan on keelanud oma pinnale Hubei provintsist pärit turistide sisenemise.

Koroonaviirus on praeguseks nõudnud kahenädalase perioodi jooksul neljakümne ühe inimese elu - tänaseks on viirus tapnud ka arsti, kes haigete patsientidega tegeles. Lisaks Hiinale on haigusjuhtumeid avastatud nii Prantsusmaal, Austraalias kui ka Ühendriikides. Soomes on kaks koroonaviiruse kandmises kahtlustatavat inimest isoleeritud.