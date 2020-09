Hirm koroonapuhangu ees: Tallinna linnavõim jätab ära ülipopulaarse valgusfestivali

"Valgusfestival on igal aastal oodatud ja populaarne sündmus, möödunud aastal osales festivalil ligikaudu 20 000 pealtvaatajat. Paraku ei suuda me sellise rahvahulga puhul tagada inimeste ohutut hajutamist valgusrännaku läbimisel või ühistranspordiga Kadriorgu või hiljem sealt koju sõites," ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Abilinnapea sõnul ei ole mõeldav, et linna töötajad hakkaksid tänaval inimeste tervislikku seisundit hindama või temperatuuri mõõtma. "Kahjuks ei saa me garanteerida, et valgusvaatemängu tuleksid parki nautima ainult terved inimesed. Seetõttu otsustasime raske südamega Kadrioru pargi ühe tähtsündmuse tänavu ära jätta, kuid loodame, et järgmisel aastal on koroona vaibunud ja saame kavandatud ilu siiski linlaste ette tuua," ütles Klandorf.

Linnavalitsus ei ole praeguseks ära jätnud kõiki linna korraldatud avalikke üritusi, vaid hindab ürituste toimumise või ärajätmise üle selle põhjal, kas nende korraldamisel on võimalik tagada ohutut vahemaad inimeste vahel, kas on tagatud, et üritused oleksid inimeste jaoks kontaktivabad ning kas ürituse toimumine tõstab inimeste hulka ühistranspordis.

Tänaseks on Tallinnas ja Harjumaal terviseameti andmete põhjal 178 Covid-19 nakatumisjuhtumit, valdav enamus neist pealinnas. Eelmisest nädalast hakati pealinna haridusasutustes rakendama ka nn kollast stsenaariumi.

Mihhail Kõlvart ütles hiljuti Delfile, et viirusega tuleb tõepoolest elama õppida, aga seda ei saa teha käed rüpes haigestumisi oodates.

Kas teine laine, mida silmas pidades kriisiplaani üldse Tallinnas koostama hakati, on siis käes? "Ma loomulikult ei ole õige inimene, kelle käest küsida, aga kuna lähtuvalt olukorrast pean mina võtma vastu otsuseid, siis mina lähtun sellest, et see on käes," ütles Kõlvart.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!