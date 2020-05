Hirm koroona ees on lahtumas: paljud kodanikud ei pea 2+2 reeglit enam miskiks Grete Põlluste grete.polluste@epl.ee Fotod: Henri-Kristian Kirsip RUS

Lõdvenenud ühiskondlik kord ning palgeid hellitav päike on ajanud inimrahva toast välja. Ja seda tihtipeale kambakesi. Suurt rahulolu kogedes kipub aga paljudel kodanikel ununema, et 2+2 reegel on endiselt aktuaalne ning et koroonaviiruse oht on kaugel seljatatust.