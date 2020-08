Hipikogukond aeti metsast minema. Metsaülem: seadust peavad kõik järgima

Antslast Valgamaale Hargla lähedale metsa kolinud hipilaager pakkis eile kohaliku metsaülema Risto Sepa sõnul veel viimaseid telke kokku. "Umbes kümmekond inimest oli seal veel," sõnas Sepp. Hipidele sai kiiruga metsaala asemele otsitud RMK laagriplats Koiva jõe lähedal.

Siiski kulus metsaülemal kauplemiseks poolteist nädalat, et hipid RMK metsa alt siiski puhkealale lahkuksid. Sepp kirjeldab, kuidas seltskonnas oli vastutus ühiselt jagatud nii, et keegi ei vastuta. Nii oligi vaja pikalt Rainbow Gathering nime kandvale laagrilistele selgitada, et metsaala on siiski koht metsa kasvatamiseks ning lõket ja laagrit saab pidada mujal.

"Üldiselt on nad rahumeelsed, kuigi alguses püüdsid mõned eesti keelt rääkivad laagrilised mulle selgitada, et nad võivad seal olla," kirjeldas Sepp vaidlusi.

"Seadust peavad kõik järgima. Päris ilma loata ei tohi nii eramaale laagrit püsti lüüa ning samamoodi ka mitte riigimetsa," lisas Sepp.

Metsaalust Sepp veel põhjalikult üle pole kontrollinud. Ehkki ta on laagriplatsil neli korda külas käinud, pole ta soovinud "poolpaljaste" hipide vahel põhjalikku kontrolli tegema hakata. "Kas pilt on normaalne, seda saab uuel nädalal öelda," lausus Sepp ja lisas, et üldjoones usub, et hipidest sinna midagi väga hullu maha ei jäänud.

Lubasid ju laagrilised ala korda teha: kraav ihuhädadele oli juba poolenisti kinni aetud ja vald viis Sepa sõnul 4-5 suurt prügikotti juba minema. "Prügi väga palju isegi ei olnud, nad on ikkagi looduse sõbrad," kommenteeris Sepp.