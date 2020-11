Hiljuti Tallinna linnasekretäri kohalt lahkunud Toomas Sepast saab tõenäoliselt pealinna ombudsman

“Kaalusin pärast linnasekretäri kohalt lahkumist väga erinevaid variante,” märkis Toomas Sepp Delfile.

Sepp viitas, et talle on tehtud erinevaid ettepanekuid ka linnasüsteemist väljaspool. “Kogemust mul natuke on ja õigusteadmisi on ka üksjagu. Olen toimetanud KOKS-i (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus — toim) muudatuste teemadel kohalike omavalitsustega, olen andnud loenguid uutele ametnikele,” rääkis Sepp.

“Loodetavasti saan ka uue koha peal sellega tegeleda. See aitab vormis hoida ja ennast arendada,” lausus Sepp ja lisas, et volikogu otsustab, kas ta sobib ombudsmani ametisse või mitte.

Linna ombudsmani asuti otsima pärast seda, kui senine ombudsman Jüri Kaljuvee teatas soovist siirduda erasektorisse. Septembris kuulutati välja avalik konkurss. Ombudsmani konkursi kokkuvõttest selgub, et tähtaegselt esitas kandideerimisavalduse viis inimest, kellest kolmele esitati kutse vestlusvoorule.