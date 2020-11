Hiiumaal on olukord kriitiline: nakatunuid on nii haiglas, perearstikeskuses kui ka koolis

28. oktoobrist on Hiiumaal tuvastatud vähemalt 26 koroonapositiivset testi. Hiiumaa valla kriisikomisjoni teada on ainuüksi täna sinna lisandunud üheksa koroonapositiivset, viis neist kajastus hommikuses terviseameti statistikas.

Hiiumaa haiglas on viirus tuvastatud kolmel ja perearstikeskuses kahel töötajal.

Hiiumaa haigla juhatuse liige ja õendusjuht Riina Tamm ütles Delfile, et haigla töö on ümber korraldatud, kuid toimib, sest nakatunud ei ole arstid. Valved on tema sõnul tagatud ning esmaspäeval ootab meditsiinipersonali laustestimine.

Lisaks on viirus leitud Kärdla koolis ja Käina Coop kaupluses. Esialgse info põhjal on terviseametist oodata ka Käina Coopi töötajate laustestimist.

Haiguse levik saarel on kiire ning tekkinud on ohuolukord, kus kiire haiguse leviku tõkestamine kõikide inimeste ühise pingutusena on hädavajalik, edastas Hiiumaa vald.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann kirjutas hiidlaste ühismeedias grupis Hiiumaa Heaks edasisest esmatasandi töökorraldusest Hiiumaal.

Kärdla perearstid korraldavad maksimaalselt patsientide abistamise kaugvastuvõttude teel – lahendus toimib praegu ja on käesoleval hetkel planeeritud kuni Kärdla perearstide eneseisolatsiooni lõpuni.

Valvekliiniku töövõime tagamise osas kaasatakse kohalikud kaks perearsti (dr Vann ja dr Lauter), kellele Kärdla TK perearstid vajadusel suunavad patsiendi, keda kaugvastuvõtu abil ei ole võimalik aidata (planeeritud kuni eneseisolatsiooni lõpuni) dr Lauteril ei ole võimalik analüüse koha peal teha, seetõttu oli palve, et vajadusel teeks analüüsid ära haigla.

Kui lahendused 1 ja 2 on end ammendanud või on vaja tuge ägedalt haigestunute või erakorraliste haigete teenindamiseks, siis on järgmine kiire samm koostöö haigla EMO-ga ja kiirabiga.

7-8.11. väljastab 1220 lähikontaktsetele saatekirjad.

Haigekassa korraldab vajalike lisakulude eest tasumise.

Viimase ööpäeva jooksul tehti Eestis 2427 esmast koroonaviiruse testi, millest 241 osutusid positiivseteks. Eesti nakatumisnäit viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 105,8.