Hiina püüab ideoloogilisi koonduslaagreid puhtaks rääkida ka Eesti leheveergudel

Hiina võimud ise väidavad, et Xinjiangi laagrid on kutseõppekeskused, kus saavad kohalikud elanikud õppida tänapäevaseid tööoskusi ja mandariini keelt. Etnilise tausta, religiooni või inimõigustega seotud probleeme võimud ei tunnista. Hoopis teistsuguse pildi laagrist maalivad seal viibinute paljastused ja andmelekked, mis on saanud laialdast kajastust välismeedias. Näiteks levib kuuldusi, et laagrite asukaid piinatakse, sunnitakse sealiha ja alkoholi tarvitama ning üritatakse panna usust lahti ütlema. Haridusprogrammi kuulub propagandalaulude laulmine ja hieroglüüfide õppimine.

Hiina laiaulatusliku uiguuride tagakiusamise on hukka mõistnud mitmed riigid. Mullu oktoobris allkirjastas Eesti koos 22 teise riigiga ÜRO deklaratsiooni uiguuride inimõiguste kaitseks. Välisminister Urmas Reinsalu ütles toona, et kavatseb täiel määral toetada ka USA algatatud inimõiguste initsiatiivi Usuvabaduse Allianss. Algatusega tuli välja USA välisminister Mike Pompeo, kes suunas selle teraviku paljuski Pekingi vastu, mis uiguure taga kiusab.

Eesti Päevaleht kirjutas mullu, et Hiina ülemaailmne mõjuvõim on aga paljudel riikidel ka suu lukku pannud. Suurtest islamimaadest on Hiinat kritiseerinud vaid Türgi, sest uiguurid on turgi rahvas. 2009. aastal, kui Xinjiangis puhkesid hani hiinlaste ja uiguuride verised kokkupõrked, ütles toona Türgi peaminister olnud Recep Tayyip Erdogan, et Hiinas toimuv on otse öeldes genotsiid.

„Tänases Eesti Päevalehes ilmunud Hiina suursaadiku Li Chao lugu Xinjiangi kohta ei vasta meie klassikalistele sisuturunduslugude standardile. Meie ootused ajakirjanduslikule ja reklaamsisule on kõrged ning vääramatud. Antud juhul on toimunud kahetsusväärne töökorralduslik eksimus. Nüüd on oluline eksisammust õppida ja välistada edaspidi analoogsed vead.“ - Ekspress Meedia reklaamidirektor Mihkel Luks