Hiina luurajad üritavad naiivseid eestlasi enda võrku püüda

Hiina presidendi Xi Jinpingi võimuletulekuga on kasvanud Hiina huvi mõjutada teiste riikide poliitika kujundajaid, ning ta on tugevdanud oma „pehmet võimu“. Hiina tugevdab aktiivselt Lääne enda meediakanalite ja Hiina riigi omanduses olevate Lääne meediakanalite kaudu propagandat avaliku arvamuse mõjutamiseks.

Üldiselt andis välisluureameti aastaraamat ülevaate, miks Euroopa Liit ja USA on võtnud ettevaatlikuma hoiaku Hiina välisinvesteeringute ja tehnoloogia suhtes. Selleks annab põhjust arusaam, et Hiina kasutab välisinvesteeringuid vahendina, millega tugevdada oma positsioone maailmamajanduses. Suuniseid era- ja riigiettevõtetele erinevate investeeringute tegemiseks teeb Hiina riigi juhtkond.

„Seejuures on oluline, et Hiina seadused ei kaitse eraettevõtteid riigi huvi ja sekkumise eest nende tegevusse. See tähendab, et Hiina riik saab vajadusel ligipääsu eraettevõtte omandatud kaasaegsele tehnoloogiale või tundlikule infole.“

Raporti kohaselt on tavapärane, et Hiina päritolu IT-seadmetest avastatakse turvaauke või tagauksi, mis annavad hea võimaluse küberoperatsioonide korraldamiseks, mis toetavad kommunistliku võimupartei ja sõjaväe tegevust ning teevad tööstusspionaaži Hiina tehnoloogiaettevõtete kasuks.

Viimasel ajal kõige levinum Hiina tehnoloogia usaldamatuse näide on Huawei ja ZTE turvalahendusi, mille puhul ei saa olla kindel, et need ei lähtu oma tegevuses muu hulgas Hiina riiklikust luureseadusest, mille kohaselt kõik Hiina organisatsioonid ja kodanikud peavad vajadusel tegema koostööd riigi luureasutustega.