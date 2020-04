Hiina kvaliteedikontroll aeglustab kaitsevahendite Eestisse jõudmist

Kaitsevahendite hankimise oma ülesandeks saanud riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et eile tulid Hiina võimud välja ühe dokumendiga, mille kohaselt hakatakse kõigile kaitsevahenditele tegema tollis enne eksporti erikontrolli. Kuna oli ebaselge, mida see tähendab, otsustas Eesti homseks planeeritud järjekordse lennu edasi lükata järgmisse nädalasse. Kuna kaitsevahendid ise on valmis ja ootavad, oli Aab kindel, et Eesti saab oma soovitud asjad ikka kätte.

Välisministeeriumi avalike suhete nõunik Kairi Saar-Isop kommenteeris, et Hiina on tõepoolest kehtestanud eksporditavatele isikukaitsevahenditele erikontrolli. See tähendab, et riigist välja viidavaid tooteid peab inspekteerima selle piirkonna, kus vahendid toodeti, pädev ametkond ning väljastama tõendi, et tegemist on kvaliteetse kaubaga.

Uue korraldus Saar-Isopi sõnul isikukaitsevahendite Eestisse toomist ei takista, küll aga võib mõnevõrra pikeneda tarneaeg.

Aab seostas erikontrolli sellega, et Hiina võimud muretsevad riigi maine pärast. Paljusid isikukaitsevahendeid toodetakse Hiinas, aga viimasel ajal on olnud palju uudiseid sellest, et Hiinast saadud vahendid on olnud ebakvaliteetsed ja vahel on kastid lihtsalt igasugu sodi täis.

