Hiigelhüvitise Hallikule välja mõistnud kohtunik: kuskilt peab selliste vaidluste praktika pihta hakkama

See on Eesti kohtumõistmises rekordiline summa, varasemalt on moraalset kahju nõutud kuni 50 000 euro väärtuses, kuid sedagi surmajuhtumiga lõppenud asjade puhul.

Otsuse teinud Tartu maakohtu kohtunik Gerty Pau selgitas, et Eesti õiguskorras ei ole olemas valemit, mille järgi mittevaralist kahju välja mõista. Praegu kohtutes välja mõistetavad summad on tekkinud kohtupraktika kujunemisel, aga käesolevale vaidlusele sarnane praktika puudub.

Teiseks tõi kohtunik Pau välja, et on väga raske summaliselt hinnata, kui palju maksab inimese elu mõjutamine.

"On olukordi, kus 1000 euro saamine tekitaks isikule tunde, et temaga on õiglaselt toimitud. Samas võib olla olukordi, kus ka 100 000 eurot ei korva seda kahju, mis jääb inimest saatma tema elu lõpuni," selgitas Pau.

Ta tõi välja, et summa kujunes siseveendumuse tulemusena, asjaolusid ja tõendeid hinnates ning tunnistajaid kuulates.

"Mis puudutab seda, et esmakordselt on nii suur summa välja mõistetud – kuskilt peab ka selliste vaidluste praktika peale hakkama," nentis ta.

Seda, kui suureks need summad tulevikus kujunevad, ei ole kohtunik Pau sõnul praegu võimalik hinnata.