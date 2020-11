Henn Põlluaasa ärapõlatud kunstiteosed jõudsid Jürgen Ligi kabinetti

Urmas Viigi teosed „D. V. ALBUM” ja „AW-EW” jõudsid riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe ehk Ligi kabinetti riigikogu ametnike käe läbi, tegemist ei olnud Ligi initsiatiiviga. „Ei midagi põnevat,” muigas Ligi. Sotsiaalmeedias viitab Ligi Vikerkaares ilmunud kirjutisele Henn Põlluaasa kunstihuvi ajaloolistest tagamaadest, autoriks kunstiteadlane Andres Härm. Seal leidub ka kokkuvõte Viigi teostele uue valitsuse ajal osaks saanud sündmustest.

Henn Põlluaas laskis Urmas Viigi teosed oma ametiruumidest ära viia eelmise aasta sügisel. Põlluaas tunnistas saates „Vilja küsib”, et ta ei teadnud, kelle töödega on tegemist: „Kas see ei olnud mingi välismaalase töö. Ühel pildil olid valged inimesed reas, teisel mustanahalised. Need mõlemad viidi ära.” Kuigi riigikogu esimees ei teadnud teoste autorit ega pealkirja, teadis ta kindlalt: „No ei olnud kunstiliselt tasemel. Ei olnud ilus pilt ja ei meeldinud meile.”

