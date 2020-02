Henn Põlluaas: Venemaa väited ei pea paika, Tartu rahu on kehtiv ka nüüd

"Müts maha kõigi ees, kes võitlesid vapralt meie vabaduse eest nii Vabadussõja rinnetel kui läbirääkimiste laua taga," ütles Põlluaas. "Võtkem neist eeskuju, sest ka täna peavad meil oleme needsamad aated ja veendumus. Kõik, mis me teeme, peab olema tehtud isamaa hüvanguks."

Riigikogu esimehe sõnul ei pea paika Venemaa väide, et Tartu rahuleping on vaid ajalooline dokument. "Nii 1932. aasta Eesti ja Nõukogude Liidu vaheline mittekallaletungi leping kui 1939. aasta baaside leping viitavad otseselt Tartu rahulepingule. Mingit kehtivusaega ega sellest taganemist rahuleppes sätestatud ei ole," ütles Põlluaas. "Rahvusvaheline õigus ütleb, et Tartu rahu on kehtiv ka nüüd, 21. sajandil."

Tartu rahulepingu 100. aastapäeva pidustused algasid hommikul pärgade asetamisega Pauluse kalmistul Vabadussõja monumendile, Maarja kalmistul Lõuna-Eesti vabastajate mälestussambale ja Kuperjanovi hauale. Seejärel toimus mälestustseremoonia Kalevipoja monumendi juures ja tänujumalateenistus Tartu Jaani kirikus.

Keskpäeva peeti miiting Tartu Rahu platsil. Pidustused lõppevad piduliku kontsert-aktusega Vanemuise kontserdimajas.