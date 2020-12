Henn Põlluaas: tavaistungite lõpetamine ennetavalt oleks paanika õhutamine

Kui eile väideti, et 12 saadikut puutusid kokku koroonaviirusega nakatunud inimesega, siis tänaste täpsustatud andmete kohaselt on neid Põlluaasa andmetel vaid kaks. “Seega polnud see kaalukas põhjus tavaistung ära jätta,” lisas ta.

Põlluaas ütles, et riigikogu juhatus hoiab olukorral pidevalt silma peal ja suurema haigestumise või isolatsioonikohustuse korral saab juhatus taas arutada, kas virtuaalistung on põhjendatud.

Riigikogu pole mõelnud ennetavalt kaugistungitele üle minna. “Ettevõtted, firmad, asutused ja ministeeriumid ei pane uksi mõne haigestunu pärast kinni. Ennetavalt tavaistungite lõpetamine oleks paanika õhutamine,” selgitas Põlluaas.