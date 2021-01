Henn Põlluaas: sain Ratase otsusest teada alles hommikul ajakirjanikelt. Ta oleks pidanud enne koalitsioonipartneritega arutama

Põlluaas rääkis pärast kella 11 Delfiga vesteldes, et abielureferendumi hääletus täna ikkagi suurde saali ei jõua. Vastava ettepaneku teeb ametlikult põhiseaduskomisjon.

Jüri Ratas teatas tagasiastumisest keset ööd. "Loomulikult oleks pidanud eelnevalt koalitsioonipartneritega arutama olukorda, teavitama," märkis Põlluaas.

Näiteks EKRE juht Martin Helme sai sellest teada sõnumi vahendusel. "Mina sain alles hommikul ajakirjanikelt teada," muljetas Põlluaas oma infovoost.

Ta märkis, et Porto Francoga seotud kahtlustused pole esitatud Ratase suunas, mistõttu võib mõelda, et samm oli ennatlik. "Teisest küljest ta võttis riigimeheliku vastutuse kanda. Eks tema otsus," arutles Põlluaas.

Martin Helme on öelnud, et praegune võimuliit võiks valitsuses jätkata. "Täiesti võimalik," hindas Põlluaas. "Eriti, kui vaatame valimisprogramme. Kõige suurem kattuvus on just tänaste koalitsioonierakondade vahel, erinevusi vähem."

Riigikogu koridorides räägitakse, et praegu kompavad võimalikke ühisjooni Keskerakond ja Reformierakond. "Seda ma ei oska öelda. Kui erakonnad omavahel läbirääkimisi peavad, ega sellest teisi teavitata," sõnas Põlluaas. "Aga nii Isamaa kui Keskerakonna liikmed, kellega mina olen rääkinud, on olnud seda meelt, et praegune koalitsioon võiks jätkata."