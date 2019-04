Henn Põlluaas: saame uue valitsusega edasi minna normaalsete arusaamade ja seisukohtadega

Põlluaasa hinnangul saab uus valitsus leevendada vastasseisu õhutamist ühiskonnas. “Meie inimestele surutakse peale välismaalt tulnud soovitusi, norme ja võõraid väärtussüsteeme igasuguse kriitikata. Usun, et saame uue valitusega nendest nähtustest edasi minna normaalsete arusaamade ja seisukohtadega,” lisas ta.

Põlluaas selgitas, et peab normaalsuse all silmas traditsioonilisi väärtuseid. “Normaalsed on need väärtused, millele on meie ühiskond tuhandeid aastaid tuginenud. Need on eetilised ja moraalsed tõekspidamised, mis ühiskonda sidustavad ja edasi viivad,” märkis ta.

Lisaks tuleb riigikogu esimehe väitel rõhuda positiivsete muutuste ja Eesti rahvaarvu tõstmise nimel perekondlikele väärtustele. “Praegu tuginevad inimesed hedonistlikele ja egoistlikele väärtustele, ometi peaks seisma armastuse, truuduse ja traditsioonilise perekonna eest, millest oleme erakonnana pidevalt rääkinud.”

Henn Põlluaas on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige. Ta valiti tänavu 4. aprillil XIV riigikogu esimeheks. Täna kell 15 annab uus valitsus ametivande riigikogu ees.