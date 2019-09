Henn Põlluaas riputas oma kabineti seinale enda ja oma naise teosed

Urmas Viigi teos, mis riigikogu esimehe ruumidest eemaldati Foto: Riigikantselei foto

Riigikogu esimehe ruumidest äraviidud Urmas Viigi teostest oli juttu Põlluaasa Delfile antud intervjuus, milles ta ei osanud vastata küsimusele, kelle loomingu ta on eemaldada lasknud. „Jään vastuse võlgu, vastas ta sellekohasele küsimusele. „Kas see ei olnud mingi välismaalase töö. Ühel pildil olid valged inimesed reas, teisel mustanahalised. Need mõlemad viidi ära.”

Urmas Viigi teos, mis riigikogu esimehe ruumidest eemaldati FOTO: Riigikogu kantselei

"Palju põnevam on minu meelest see, et kui EKRE sai endale fraktsiooniruumid ja siis nägime me Jevgeni Ossinovski kabinetis graafilist pilti, kus oli keskel suur svastika. Haakrist," rääkis Põlluaas. Mis teosega on tegu, seda Põlluaas ei teadnud, küll aga teadis ta, et „see ei olnud mingisugune kunstiliselt väärtuslik teos”. Tegemist oli Ruth Tulvingu graafilise lehega „Kollane sein“.

Seda, mismoodi Põlluaas arvustab kunstiteoseid, mille autorit ja pealkirja ta ei tea, saab vaadata siit. Täispikka saadet Henn Põlluaasaga saab vaadata siit.