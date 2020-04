Henn Põlluaas riigikogul kriisist väljumist suures saalis arutada ei luba: kõik on selle asjaga juba nagunii tuttavad, eraldi arutelul ei ole mõtet

„Põlluaas tahab siis öelda, et need mõned inimesed otsustavad siis saja ühe eest?” küsib Kallas „Kui vanematekogu on saanud küsida, siis järelikult riigikogu opositsioon ongi saanud küsida?”

Ka fraktsioonides arutamine ei ole Kallase sõnul võrdväärne istungiga riigikogu suures saalis. „Mina ei saa aru, mis on see takistus, ma tõesti ei mõista. Miks parlament ei saa oma tööd teha?” See, mida Põlluaas kutsus poliitiliseks show-ks, on Kallase sõnul just oluline osa parlamentarismist ja demokraatiast. „Fraktsioonides esinemine ei ole teles ülekantav. Kõik teised formaadid on kinnised formaadid. Siis ongi, et seda asja arutatakse kuskil kinniste uste taga, kuigi kriisist väljumine huvitab kõiki Eestimaa inimesi,” kommenteerib ta, et vähem avalikkust ja kinnised arutelud on riigikogu rolli pisendamine.

Isamaa esimees ja riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder on Põlluaasaga päri. Täiendavat istungit ta ei poolda, kuna arutelu formaat ja küsimuste esitamise arv on seal piiratud. Samuti on riigikogu infotund endiselt täiendava võimalusena olemas. „Parem lahendus on, et peaminister kohtub kõikide riigikogu fraktsioonidega eraldi, kes seda soovivad," kommenteerib Seeder ja lisab, et peaminister on selleks ka oma nõusoleku andnud.

Riigikogu endine esimees, pensionile läinud sotsiaaldemokraadist poliitik Eiki Nestor soovib Põlluaasale edasi öelda, et niivõrd keerulisel ajal istungisoovile äraütlemine on küll kummaline otsus. „Tahetakse arutada sisulist asja. Siin ei ole mingit show-d,” ütleb ta. Nestori mäletamist mööda toimus ka eelmise suurema kriisi ajal, kui Andrus Ansip oli peaminister, riigikogus erakorralisi istungeid. „Eriolukorras ongi soov vabal nädalal asju arutada mõistlik või sisuline,” lisab ta.