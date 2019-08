Henn Põlluaas on ERRi peale pahane: häbiväärne ja piinlik, et mulle 20. augustil eetriaega ei antud

Põlluaas räägib Delfile, et riigikogu pressiosakond pöördus aegsasti ERRi poole, et paluda talle kolm minutit eetriaega ETVs. "Minu meelest äärmiselt häbiväärne ja piinlik, et sellisel tähtpäeval ei saa riigikogu esimees sõna," arutleb ta.

Põlluaas viitab, et see on pidupäev, mil au sees Eesti suveräänsus ja oma mõtteid peaks edasi andma ka riigikogu esimees. "Ma oskan seda seletada vaid sellega, et kuna riigikogu esimees on EKRE liige, siis ei sobinud," oletab ta. "See näitab veelkord, et ERR on kõike muud kui tasakaalustatud," pahandab ta. "Täiesti arusaamatu." Ta lisab, et küll aga sai ta sõna Tallinna TV-s.

Delfi uuris ERRist, miks Põlluaasale kolme eetriminutit ei antud. Rahvusringhäälingu kõneisik Pille-Mai Helemäe põhjendab, et nii pole lihtsalt 20. augustil tavaks. "ETV kandis 20. augustil kolm tundi (kell 18-21) üle presidendi vastuvõttu Kadrioru roosiaiast. Nagu varasematel aastatelgi, pidas Eesti iseseisvuse taastamise aastapäevale pühendatud vastuvõtul kõne Vabariigi president ja seda kanti lisaks ETV-le üle ka ERRi telekanalites ETV2 ja ETV+," lausub ta ja lisab: "Riigikogu esimees on teinud traditsioonilise pöördumise ETVs aasta alguses, 1. jaanuaril. Samuti kannab ETV traditsiooniliselt üle riigikogu avaistungi (sügishooaja algus on näiteks sel aastal 9. septembril- toim), mille kavas on ka riigikogu esimehe kõne. "