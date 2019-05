Henn Põlluaas: olen mures, kui kergekäeliselt president päevapoliitilise hüsteeriaga kaasa läheb

Täna ilmus Eesti Päevalehes intervjuu, milles president Kaljulaid ütles: "Mul ei ole usku, et see valitsus ei ole ohtlik meie välispoliitilisele kursile ja meie liitlassuhetele."

Põlluaasa meelest pole selline kriitika põhjendatud. „Olen mures, kui kergekäeliselt läheb president Kaljulaid kaasa Reformierakonna ja sotside õhutatud päevapoliitilise hüsteeriaga, tekitades sellega meie liitlastes asjatuid küsimusi."

Ta lisas, et praeguse valitsuse olulisimaid välispoliitilisi otsuseid on olnud hääletada vastu Venemaa liikmelisuse taastamisele Euroopa Nõukogus. "Kas president viitab sellele, et Eesti oleks pidanud Venemaa liikmelisuse taastamist toetama, nii nagu enamik Euroopa Liidu riike seda tegid?"

Riigikogu esimehe sõnul võivad Eesti inimesed, sealhulgas president, olla kindlad, et Eesti riigi ja rahva huvid on praeguse valitsuse ajal kaitstud. "Valitsus on tugevdamas meie iseseisvat kaitsevõimet ja koostööd meie liitlastega. Piirivalvet on kavas oluliselt tõhustada ja hoida immigratsioon kontrolli all."

Põlluaas rõhutas sedagi, et Eesti suhted oma liitlastega on väga head.