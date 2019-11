Henn Põlluaas: loomulikult on lubamatu, kui keegi valetab

Põlluaas ütles Delfile, et pole praegu täpselt kursis Urmas Arumäe kui minister Järviku nõuniku ega ka PRIA-le kohtuasjas riigi esindamiseks volituse andmata jätmisega. Küll aga on tema hinnangul Järvikuga seotud meediakajastus "üle võlli".

"Loomulikult on see lubamatu, kui keegi valetab, see on selge, aga ma arvan, et me peaks ikkagi enne saama ministriga rääkida, arutada, küsida ja selguse kõikidest asjadest," sõnas Põlluaas. "Täiesti selge on see, et EKRE ei lähe mingisuguse opositsiooni poolt üles keerutatud hüsteeriaga kaasa, me tahame ikkagi, et kõikides asjades oleks selgus ja nii kaua kui seda ei ole, me loomulikult toetame enda ministrit," lisas ta.

Maaeluminister Mart Järvik suutis eile õhtul lennujaamas antud lühikese intervjuu jooksul valetada tervelt kaks korda. Nimelt väitis ta, et Urmas Arumäega allkirjastas lepingu ministeeriumi kantsler, aga kantsleri allkirja sellel lepingul ei ole.

Samuti väitis Järvik, et PRIA ei saanud kohtuasjas, millega on seotud Arumäe advokaadibüroo kliendid, volitust seetõttu, et tegemist oli eelmise ministri ajal käivitatud menetlusega. Teine kohtumenetlus, mille puhul Järvik PRIA-le volituse andis, oli aga käivitatud samuti eelmise ministri ajal.

Martin Helme ise ütles riigikogu kõnepuldist 23. oktoobril, et üks patt, mida poliitikutele andeks anda ei saa, on valetamine. Veel samal päeval astus ametist tagasi väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kert Kingo, kes oli valetanud seoses Jakko Väli palkamisega Kingo nõuniku kohale.