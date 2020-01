Henn Põlluaas: loodan, et Putin Tartusse ei tule. Kaljulaid tegi teda kutsudes vea

"Esiteks ma ei usu hästi, et ta siia tuleb," sõnas Põlluaas ERRile antud intervjuus. "Teiseks on mul väga kahju, et president (Kersti Kaljulaid - toim) üldse sellise sammu astus ja Putini siia kutsus."

Ta lisas, et kui Putin tuleks nüüd siia kongressile, oleks see näkkusülitamine kõigile väikerahvastele, keda ta represseerib."Ma loodan, et ta ei tule siia ja [Eesti] president oleks pidanud sellele mõtlema."

Kaljulaidi ja Putini eelmise aasta kohtumisse suhtus Põlluaas samuti kriitiliselt. "Ja mis tulemus siis president Kaljulaidi kohtumisel Putiniga oli? Null."

Delfi on varasemalt kajastanud, et Kaljulaid kohtus Putiniga mullu aprillis Moskvas. Juba siis kutsus meie riigipea Putinit suusõnaliselt Eestisse. Ametliku kutse saatis ta paari kuu eest oktoobris, veel pole vastust Venemaa poolt tulnud. Lisaks saatis Kaljulaid kutsed ka Soome presidendile Sauli Niinistöle ja Ungari presidendile János Áderile.

Põlluaas nõuab maid tagasi

Põlluaas on ka varasemalt Venemaa suhtes väga kriitiline olnud ja nõudnud maid tagasi. Mõne kuu eest kirjutas ta Facebookis: "Tartu rahulepingu mittetunnistamine tähendab sisuliselt Eesti Vabariigi mittetunnistamist. See on meie riigi sünnitunnistus ja omariikluse üks oluliseim alus." Ta lisas, et arrogantne oli nõue, et piirilepinguga edasiminemiseks peab Eesti loobuma territoriaalsetest nõuetest Venemaa vastu. "Eestil ei ole mingeid territoriaalseid nõudeid Venemaa vastu. Me ei taha mitte ühtegi ruutmeetrit Venemaa territooriumist. Me tahame vaid enda oma tagasi."