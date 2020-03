Helve Särgava sai Tallinna volikogu aseesimeheks

Jutud säärase vangerduse kohta läksid liikvele aasta alguses. Kõlakale reageerides heitis sotsiaaldemokraatide fraktsioon ekskohtunikust linnavoliniku usalduse kaotamise tõttu endi seast välja.

Särgava andis juba eelmise aasta suvel teada, et lahkub Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, kuid oli endiselt fraktsiooni liige.

Voliniku ja erakonna lahkhelid said ilmsiks ka näiteks linnaeelarve üle hääletamisel. Särgava koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega hääletas eelarve poolt, sotsid vastu.

Seni aseesimehe ametit pidanud Toivo Tootsen taandus omal soovil, et pühenduda loomingulisele tööle.

Tallinna linnavolikogus on kaks aseesimehe kohta - üks koalitsiooni ja teine opositsiooni käes. Linnavolikogu teine aseesimees on isamaalane Mart Luik. Selle töö eest on ette nähtud 2000 euro suurune hüvitis.