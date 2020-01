Helve Särgava: ma ei ütle, mis erakonnaga ma liitun

EKRE fraktsiooni juht Mart Kallas ütles Delfile, et kuigi Särgava on koos EKRE saadiku Kersti Krachtiga revisjonikomisjonis head koostööd teimnud, siis mingisugusest liitumisest ei ole juttu tehtud.

Särgava enda jutt aga tüürib pigem Keskerakonnaga liitumise suunas - ta ütles, et kellegagi on tal läbirääkimised väga põhjalikud, mis välistab EKRE, aga sobitub Teriku öelduga.

***

Lõpuks visati teid sotside fraktsioonist välja, miks Teiega siis nii inetult tehti?

Helve Särgava: Olen berliinis ühel üritusel ja täna hommikul helistas mulle praegune Tallinna piirkonna esimees (Raimond Kaljulaid - A.P.) ja küsis, kas on mõeldav, et ma sotsidega uuesti ühineks. Ma ei tee naljaotsuseid - kui tegin juuni algul otsuse, et astun välja, oli see minu kuude pikkuse otsustuse tulemus ja ma ei naljatle. Siis ta ütleski mule, et meie koostöö Tallinna volikogu fraktsioonis on lõppenud. Ütlesin, et no selge, see on teie otsustus ja siin ei olegi midagi mul öelda.

See oligi juuni algul, kui välja astusin, siis küsisin ise, kas peaksin fraktsioonist ka välja astuma, aga siis fraktsioon otsustas, et me võime koostööd jätkata. Mul ei olnud selle vastu midagi ja nii me koostööd jätkasime. Täielikult aktsepteerin seda. See tuleneb ju täiesti konkreetsest situatsioonist, et kui ei ole erakonna liige, siis ei ole ka fraktsioonis mitte. Nii on. Ma võtan seda selles suhtes pragmaatiliselt.

Räägitakse, et see otsus tehti seoses sellega, et teid kavatsetakse edutada volikogu aseesimeheks.

Ma olen praegu üldse erakonnatu, ma ei kuulu ühtegi erakonda.

Selleks ei pea erakonda kuuluma.

Jah, aga ma ütlengi, et ei saa rääkida veel neist lindudest, mis kuskil õhus lendlevad. Olen ajakirjanikega vesteldes kuulnud väga palju erinevaid versioone. Aga ootaks faktid ära, neist versioonidest ma ei räägi.

Millal need faktid tulla võivad?

No täiesti selge, et nüüd selle otsustuse teadasaamise baasil ma loomulikult ei taha ma jääda eikeegiks. Ma tahan midagi teha. Nagu ma ütlen, ma ei ole see nurgas istuja tüüp. Vastasel juhul ei oleks ma poliitikasse tulnud ja poleks üldse kandideerinud. Tallinna volikokku ma tulin ju Kesklinna inimeste häältega, sügav kummardus kesklinna inimeste ees, et nad mulle nii palju hääli andsid. Ma näen ju terve rida probleeme, kus ma tahaksin aktiivselt hakata kaasa elama ja arvamust avaldama. Tahan midagi teha.

Seega, ma saan Teie jutust aru, et liitute nüüd Keskerakonna fraktsiooniga?