Helve Särgava liitub Keskerakonnaga, avaldab valmisolekut asuda volikogu aseesimeheks

"Kui volikogu otsustab, siis mina olen valmis selle ameti vastu võtma," ütles Helve Särgava pressikonverentsil kuulduste kohta, et temast saab Tallinna volikogu aseesimees. Keskerakonnale ette nähtud volikogu aseesimehe koht on praegu Toivo Tootseni käes. "Eks ole erakonna asi otsustada, kes selle koha saab," ütles volikogu esimees Tiit Terik.

SDE Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid põhjendas läinud nädalal Särgava fraktsioonist välja heitmist usalduse kaotamisega. "Loomulikult on ka meieni jõudnud kuuldused, et sarnaselt Deniss Boroditšile on Särgavale hääle eest lubatud Isamaasse kuuluva Mart Luige volikogu aseesimehe koht," selgitas ta pressiteate vahendusel.

Terik ütles tänasel pressikonverentsil, et Luige koht siiski ohus ei ole, sest opositsiooni arvelt uut volikogu aseesimeest ei valita. Nagu eelnevalt öeldud, tuleb erakonnal otsustada, kas aseesimehe koht jääb Tootsenile või saab selle Särgava.

Särgava olnuks rahumeeli sotside fraktsioonis edasi, ehkki mõttes ja teos juba ammu teiste erakondadega asju korraldas. Sotside fraktsiooni liikmena on tal olnud ideaalne võimalus töötada ka volikogu revisjonikomisjoni esimehena, mis linnavõimu tegemisi justkui auditeerima peaks. Nüüd ta sellelt positsioonilt lõpuks ka lahkub. "Lähtudes eetikast ja heast tavast saatsin lahkumisavalduse revisjonikomisjoni esimehe kohalt taandumiseks," teatas Särgava tänasel pressikonverentsil.