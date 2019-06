Helve Särgava lahkus sotside ridadest

Särgava liitus sotsidega 2017. aasta kohalike valimiste eel, kui sotsiaaldemokraadid nimetasid ta Tallinna linnavolikogu esimehe kandidaadiks. Aasta varem lahkus Särgava Harju maakohtu esimehe ametist.

Särgava kommenteeris Delfile, et mõte lahkuda sündis juba kuude eest, kuid ta oli kindel, et tahab erakonda kuuluda kuni pühapäeval toimunud erakonna üldkoguni, et toetada uue esimehe valimisi.

Ta ei andnud selget vastust, millist kandidaati ta pooldas. Särgava kutsus erakonnaga liituma Jevgeni Ossinovski, kelle leeri kandidaat Riina Sikkut jäi alla Indrek Saarele. Särgavalt küsides, kas ta toetab Indrek Saart erakonna uue juhina kostis ta: "Demokraatlikult valitud juhid on alati austuse väärilised."

Särgava jätkas, et ta ei plaani poliitikast kuskile ära kaduda. "Ma jään Tallinna linnavolikogusse. Ma olen saanud suure toetuse valimistel ning mul on mitmeid eesmärke, mida veel täita. Alates korteriühistute probleemidest, millega ma olen siin (Tallinna linnavolikogus - H.N) tegutsenud. Kavatsen seadusandlike probleemidega tegeleda nii palju kui võimalik selles vallas ka edasi," loetles ta.

"Poliitikas oldud aja jooksul olen ma ka vaadanud vasakule-paremale, olen enda jaoks analüüsid teinud. Ma jätkuvalt jagan sotsiaaldemokraatlike väärtusi, kuid mu mõttemaailma jaoks tegin pragmaatilise otsuse ning otsustasin erakonnast lahkuda," andis ta mõista, et ei plaani poliitikast ära minna.

Tema enda sõnul pole senini teised erakonnad talle liitumisettepanekuid teinud ning ühegi teise erakonna esimehega ta rääkinud ei ole. Ta üles ka, et ei torma kohe uue parteiga liituma, vaid eelistab end mõnda aega mitte ühegi erakonnaga siduda.