Delfi küsimusele, kas Särgava on saanud ettepaneku kandideerida riigi peaprokuröriks, vastas ta eitavalt. "Kui päris tõele au anda, siis seda on siin varakevadest juba minult küsitud, aga vastus on ei ole ja rohkem mul ei ole midagi praegu öelda," sõnas Särgava.

Justiitsminister Raivo Aeg otsustas EKRE survel loobuda Lavly Perlingu esitamisest peaprokuröri kohale uueks ametiajaks, küll aga võib Perling jätkata peaprokuröri kohusetäitjana, kuni sobiv kandidaat esitatakse. Justiitsministriga kohtunud Perling võttis selles osas nädalavahetuse järelemõtlemiseks.

Perlingu ametiaeg lõpeb 31. oktoobril ehk täpselt nädala pärast.