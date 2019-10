Helmete viis valet: Elmar Vaheri töösuhtest Jüri Ratta rollini telefonikõnes

Deutsche Welle. Tänavu märtsis andis praegune rahandusminister Martin Helme intervjuu väljaandele Deutsche Welle, kus ta valetas mitmete faktide kohta. Näiteks vassis Helme USA sõjalise abiga antava raha mitukümmend korda suuremaks, lisaks väitis Helme, et Rootsis ja Norras tõusis vägistamiste arv tuhat korda, mida ei kinnita ükski statistika. Peale selle väitis Helme, et andis intervjuu vahetult pärast valimisi, kui ei teadnud, et EKRE osaleb koalitsioonikõnelustel.

Delfile kinnitas Deutsche Welle saate "Conflict Zone" toimetus, et Tim Sebastiani tehtud intervjuu Martin Helmega salvestati esmaspäeval 11. märtsil. Samal päeval teatas Jüri Ratas, et alustatakse kõnelusi EKREga, mistõttu ei ole võimalik, et Martin Helme seda intervjuud andes oli positsioonil, millel väitis end olevat.

Kõne Kuusiku kaasale. Eesti Ekspress ja Eesti Päevaleht kirjutasid, et Marti Kuusik on enda abikaasa suhtes olnud vägivaldne ning Kuusik astus seejärel ministrikohalt tagasi. Enne tagasiastumist soovisid koalitsioonipoliitikud Kuusiku väidetavas süütuses kindlad olla ning helistasid Kuusiku abikaasale. Mart Helme väitis, et Marti Kuusiku naist usutles telefonitsi peaminister Jüri Ratas. Kadri Simson helistas aga Rattale ja Martin Helmele ning kinnitas, et Ratas oli kuulaja rollis.

Marti Kuusiku kriminaalasi. 3. juunil väitis Mart Helme riigikogus, et Kuusiku juhtumi asjus ei algatatud kriminaalmenetlust ega esitatud kahtlustust. Ometi alustasid ametivõimud prokuratuuri juhtimisel 29. aprillil menetlust Marti Kuusiku suhtes. Väite lükkas toona kohe ümber Hanno Pevkur.