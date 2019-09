Helmete raadiosaate eest maksab EKRE

Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjon (ERJK) saatis septembri algul EKRE-le järelpärimise, milles soovis selgitusi EKRE majandusliku seose kohta TRE Raadio eetris oleva saate "Räägime asjast" rahastamisel.

EKRE kontor kinnitas komisjonile, et raadiosaate eetrikulude eest tasub erakond esitatud arvete alusel. Komisjonile esitati selle kohta ka arved ning kviitunguid, kuid reaalne summa, mille ulatuses on Helmete pühapäevast jutusaadet toetatud, jääb selgusetuks. Nimelt on see äriteavele viidates salastatud.

Ühtlasi kinnitas erakonnabüroo, et jutusaade ei valmi raadio toimetuse tellimusel ning et toimetus ei teosta selle sisu üle kontrolli.

Puuduvad kampaaniakulutuste lisaselgitused

Muuhulgas küsis ERJK augustis kõigilt parlamendierakondadelt täiendavaid andmeid seoses valimiskampaaniate rahastamisega. EKRE otsustas ainsa seda eirata ning jättis hoolimata ERJK meeldetuletusest dokumendid esitamata. Põhjus lihtne - EKRE arvas, et ERJK ületab oma volitusi.

Eile kirjutas Delfi, et seda meelt ei olnud aga EKRE-t komisjonis esindav Ardo Ojasalu, kes ERJK juhi Liisa Oviiri sõnul hääletas eelmisel koosolekul selle poolt, et kõikidele parlamendierakondadele läkitada järelpärimine kampaania rahastamise kohta.