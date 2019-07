Helmet ja Kõlvartit intervjueerinud Kremli-meelne Baltnews on kaitsepolitsei huviorbiidis portaali sünnist saadik

Baltnews on Eesti kaitsepolitsei huviorbiidis olnud juba meediakanali loomise ajast. 2014. aastat kokkuvõtvas kaitsepolitsei aastaraamatus on kirjutatud Baltnewsist kui järjekordsest Venemaa mõjutustegevuse meediaprojektist, mille eesmärgiks on arendada multimeediasisu ning lisada veebitelevisiooni ja raadio võimekust. Baltnews loodi Eestis, Lätis ja Leedus 2014. aasta oktoobris.

Veebilehe tegevust Eestis asus korraldama kohaliku natsiooninõukogu liige ja propagandaportaali baltija.eu juht Aleksandr Kornilov. Teine Baltnewsi projekti käivitajaid oli aga aktiivselt Venemaa naaberriikides mõjutustegevuses osaleva Euraasia Majandusühenduse Instituudi peadirektor Vladimir Lepehhin, kes 2014. aasta kevadel külastas Eestit. Kohtumistel Kornilovi ja teiste aktivistidega arutati kaitsepolitsei andmetel siin Baltnewsi projekti käivitamist ja rahastamist.

Venemaa meediaprojektid on loodud mõjutamaks nii välisriikide venekeelset elanikkonda kui ka nende asukohamaade poliitikat. Kuigi soovitud tulemuseni tihti ei jõuta, ei tähenda see kaitsepolitsei hinnangul paraku katsetest loobumist, vaid pigem püütakse suurema konsolideerumise abil edasi. Balti riikide venekeelsetele elanikele suunatud Baltnewsi tegevust koordineerisid kaitsepolitsei teatel juba algusest mitmed Russia Today (Rossija Segodnja) töötajad.

Russia Today on Kremli poolt rahastatav meediakanalite võrgustik kuhu kuuluvad kümned propagandamaterjale levitada võimaldavad tele- ja raadiokanalid ning veebilehed.