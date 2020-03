Helmed: terviseamet on kõik maha maganud ja jätkab desinformeerimist. Kiirteste ei tohi välistada

Martin Helme rääkis saates sellest, kuidas olukorras, kus valitsus ja mitmed allasutused tegelevad meditsiinisüsteemi ettevalmistamisega olukorraks, kus paratamatult haigestunute hulk kasvab, ei ole kõik allasutused alati oma ülesannete kõrgustel olnud. "Meile on kogu aeg ette kantud, et kõik on hästi, me oleme valmis, meil on varud.. Ja tegelikult ei ole," pahandas Martin Helme.

Sõna võttis üle Mart Helme, kes näeb selles tõrksust ja tahtmatust olukorraga leppida ja praegu kajastub see terviseameti negatiivses suhtumises kiirtestide kasutusele võtmise osas.

"Kõik saavad ju aru, et need ei ole 100% usaldusväärsed. Aga see annab võimaluse praktiliselt kogu elanikkonnal teha iseseisvalt meditsiinisüsteemi koormamata ära nii-öelda eel-test. Kui see on positiivne, on tal täiesti õige minna nö tõelist testi tegema ja üle kinnitama, kas see kiirtest oli õige või vale," rääkis Mart Helme kiirtestide vajalikkusest.

"Nüüd meie terviseamet – suurepärane –, kes on kõik maha maganud siiani. Kõik maha maganud. Ja desinformeerinud. Ja jätkab desinformeerimist, ütleb, et ei, seda ei ole tarvis. [Et] see loob võltsturvatunde. Aga kui inimesed kõnnivad viirusekandjatena ringi, see absoluutselt ei ole mingisugune probleem ühiskonnas," lajatas Helme irooniliselt.

Martin Helme jätkas, et aru tuleb saada sellest, et teste on väga erinevaid. Ta ütles, et näiteks tuuakse seda, kuidas on mingid testid, mis ainult kuni 30% juhtudel näitavad õiget tulemust. See ei tähenda tema hinnangul, et peaks võtma negatiivse hoiaku kiirtestide laialdaseks kasutuselevõtuks.