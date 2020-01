Helmed oma raadiošõus: Kui Tanel Kiik kiidab tolerantsikampaania heaks, siis varsti me ei saa enam koos temaga valitsuses olla

“Niimoodi ei saa edasi minna, see ei ole meie jaoks vastuvõetav. Kui seda teeb ministeerium, sõltumata sellest, mida minister ütleb, siis peab minister ministeeriumi kontrolli alla võtma. Kui seda tehakse ministri heakskiiduga, siis ühel hetkel me ei saa enam selle ministriga samas valitsuses olla. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks,” teatas Martin Helme.

Partei juht Mart Helme märkis, et kampaania käikulaskmine on toonud kaasa koalitsiooni-sisese lõhestatuse. Lisaks rõhus ta topeltstandarditele: “Kui nemad ütlevad, et meie retoorikaga tuleb neil ühel hetkel piir ette, siis mina ütlen, et meile tuleb piir ühel hetkel ette, kui selliste kampaaniatega jätkatakse.”

Kas Helmed on valmis koalitsiooni kõnealuse kampaania tõttu katki rebima?