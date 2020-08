Helmed oma raadiosaates: Ligi tuleb riigieelarve erikomisjoni juhi koha pealt eemaldada

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Jürgen Ligi väljendas möödunud nädalal soovi näha rahandusministri kohal kedagi teist.

Säärane avaldus ei jäänud vastuseta. Suvepuhkuselt naasnud EKRE jutusaates "Räägime asjast" märkisid nii Mart kui ka Martin Helme, et neil on sihiks Ligi oma praeguselt postilt kõrvaldada.

Hoopis Ligil on huvide konflikt?

Kogu arutelu leidis aset Louis Freeh temaatika keskel - Ligi märkis lisaks oma tollases avalduses, et loodab kuulda ka Freeh ja riigi vahelise lepingu tühistamisest. Kui poliitikud ja meediaväljaanded on toonitanud Louis Freeh puhul huvide konflikti, peegeldab rahandusminister nüüdsest tolle nähtuse hoopistükkis Ligi peale, kes teda taasiseseisvumispäeval oma sõnavõtuga ründas.

” Komisjoni juhtimine võib jääda opositsioonierakonna poliitikule, aga see ei saa olla Jürgen Ligi. Mart Helme

"Kes siis on nüüd saba peal püsti? Need, kel on kõige rohkem poliitiliselt ja maineliselt kaotada. Kes olid Eestis kõige suuremal rahapesuperioodil võimul? Rahandusministriks oli Jürgen Ligi," kuulutas Martin Helme raadioeetris. "Mis siis tehti tollal? Põhiline vastus: mitte midagi ei tehtud. Üks oluline asi siiski, mis tehti – lõdvendati rahapesuvastasi paragrahve karistusseadustikus."

Siseminister Mart Helme märkis seepeale, et seni, kuni Ligi jätkab korruptsioonivastase erikomisjoni juhina, pole võimalik tolle komisjoniga koostööd teha - seda põhjusel, et Jürgen Ligil olla ilmselge huvide konflikt.

"Arvan, et koalitsioonisaadikud peavad tegema ettepaneku, et hästi, komisjoni juhtimine võib ju jääda mõnele opositsioonierakonna poliitikule, aga see ei saa olla Jürgen Ligi," sõnas Mart Helme.

Jürgen Ligi = teerull

Martin Helme tõi ühe teda vihastava asjaoluna välja aspekti, et erikomisjon juurdleb küll tema sõnutsi juriidiliselt puhta õigusabilepingu üle, ent hasartmängumaksust laekunud toetuste ebaseaduslikkuse üle seal ei arutata. Lisaks toonitas rahandusminister, et komisjon töötab, rikkudes Riigikogu kodukorda - nende koosviibimised on kinnised.