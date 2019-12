Helmed lähevad presidendi vastuvõtu asemel tõrvikurongkäigule

"Selge on see praegu, et Mart ja Martin Helme on tõrvikurongkäigul samal ajal ning teised pole veel otsustanud," ütles EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe. Seega veel selgub, kas teised EKRE ministrid jätavad samuti presidendi vastuvõtule minemata.

Vabariigi aastapäeva õhtul toimub EKRE korraldatud iga-aastane tõrvikurongkäik, mis saab alguse Vabaduse väljakult.

Martin Helme teatas nädalavahetusel ühismeedias, et jätab presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtule minemata ja teab veel mitut ministrit, kes sinna ei lähe. Eelmisel nädalal ütles peaminister Jüri Ratas, et ei lähe presidendi vastuvõtule, sest sõidab samal õhtul koolivaheajaks perega puhkama. Ratas kinnitas ERR-ile, et otsuse taga pole pinged presidendiga ja tema hinnangul pole Kadrioru ja Stenbocki maja vahelt must kass läbi jooksnud.

Martin Helme on aga teist meelt. "Tegelikult tuleb ikka väga tõsiselt küsida, mida on teinud valesti kutsuja, et esimest korda taasiseseisvumise ajal jätab peaminister vastuvõtule minemast," kirjutas ta oma Facebooki postituses.