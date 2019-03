Helmed: kui EKRE jääb valitsusest välja, puhkevad rahvarahutused

Martin Helme sõnas raadiosaates, et toetajad on neile öelnud, et on valmis tulema meelt avaldama. Ta toonitas, et hetkel pole seda vaja, teeb asja vaid kuumemaks. Ta lisas, et kui siiski meediatööstus ja Reformierakond peaks valitsuskoalitsiooni tuksi keerama, siis hungveipingide demonstratsioonid on morsipidu võrreldes sellega, mis EKRE toetajad hakkavad tänavatel tegema. Ta lisas, et Marrakechi miiting oli sellega võrreldes vaid pühapäevane jalutuskäik.

EKRE juhid ennustasid, et Eestis võivad puhkeda rahvarahutused, kuid EKRE jääb koalitsioonist välja.

"Eestis on 300 000 inimest, kes vihkavad Reformierakonda!" praalis Mart Helme, "Nad on praegu koalitsiooni moodustavate erakondade taga. Kui meie asi untsu aetakse, meie viskame tiku püssirohutünni....Siis ükski süvariik ega Euroopa Komisjon ei hoia ära, see plahvatus tuleb!" .

Saates ironiseeriti veel Raimond Kaljulaidi "mässu" vastu, mis ta Keskerakonnas algatanud on. "Inimene, kelle haridus ja poliitiline kogemus on lapsikul tasemel," sõnas EKRE esimees.

"Kui mina vaatan fraktsiooni läbi, siis minul on küsimus vaid viie-kuue inimese osas, kelle toetus on kahtlane," sõnas Martin Helme. Ta arvas, et riigikogu esimehe valimisel läheb "lappama" kolm häält, sest tegemist on salajase hääletusega, kuid peaministri kinnitamisel hääletavad kõik 56 saadikut koalitsiooni poolt. "Ma saan aru, et see nõuab parteisisest pingutust Jüri Rataselt, aga ma ei näe varianti, et Reformierakonna ja Kaljulaidi operatsioon kuhugi jõuaks," sõnas Martin Helme.