Helmed: ERR on kallutatud. Riik peab sekkuma ja organisatsiooni liigestest lahti raputama

Märtsi lõpus edastas ERR-i nõukogu liige Martin Helme teistele nõukogu liikmetele kirja, milles nõudis kriitiliste ajakirjanike ERRi eetrist mahavõtmist. Sel nädalal toimunud nõukogu koosolekul võetigi küsimus päevakorda, ent nõukogu esimehe Rein Veidemanni sõnul oli tegemist informatiivse aruteluga ja mingeid otsuseid ei olnud plaanis vastu võtta.

Martin Helme on pettunud. "Ma ei olnud valmis, et kallutatus hõlmab kogu nõukogu, jäin oma jutuga üksi," nentis ta raadiosaates. Helme väitel on kogu teemat kajastatud meedias absurdses võtmes, tema ei tahtvat ajakirjanike suid sulgeda, kuid asi olla selles, et ERRi seadust ei täideta. "Nõukogu funktsioon on hoolitseda, et ERRi seadust täidetakse," leidis Martin Helme.

Ta ütles, et tõi nõukogule ka näiteid, et probleem pole ühe ajakirjaniku, kanali või formaadi kallutatusega, probleem on laiem. "Ahto Lobjakas iga nädal hullumiseni peksab segast ja tegeleb viha õhutamisega ja ühiskondliku pinge kruvimisega," arutles Martin Helme. Mart Helme sekkus ja lisas omalt poolt, et Lobjakas tegeleb põhimõtteliselt valetamisega.

Martin Helme tõi näiteks ka Johannes Tralla. "Kes rõõmsalt intervjueerib täiesti erineva standardiga. Kui ta intervjueerib Kajast Kallast, siis on kui leebe lõunatuul. Sind (Mart Helme – toim) või Kõlvartit või Jüri Ratast aga nii, et silmad peas põlevad ja põlglik irve ei kao näost ära. Küsimus ei ole selles, et ta on agressiivne jutusaaatejuht, küsimus selles, et agressiivne vaid teatud inimeste suhtes, mis näitab kallutatust."