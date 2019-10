Helme: Renditööjõu tõttu on kahe aasta jooksul riigil jäänud saamata pea 15 miljonit eurot

"See probleem on olnud aastaid üleval, et kojukanne läheb kallimaks ja probleem on nädalavahetuse kojukandes. Riik on suurendanud oma toetust Eesti Postile. Käesoleval aastal on see 1,8 miljoni eurot, varasemalt 1,3 miljonit. Eesti Posti sõnul ei kata see kulutusi täielikult ära. Minister Kingole on see info edasi antud. Järgmine Eesti Posti üldkooslek on plaanis 22. oktoobril, kindlasti usun, et minister seda teemat käsitleb. Kojukanne peab olema kättesaadav, ka hinnapoliitikaga kättesaadav," sõnas Ratas.

Lisaks küsiti peaministrilt sõjalise konflitki kohta Süürias.

"Meie NATO liitlasel Türgil on kindlasti legitiimsed julgeolekumured seoses terrorismiga, aga neile tuleks otsida poliitilisi ja diplomaatilisi lahendusi. Pikalt kestnud Süüria probleemile tuleb leida diplomaatiline lahendus ÜROs. Türgi on Euroopale oluline partner rändevoogude tõkestamisel. Meil on Türgi ja EL vahel olemas kokkulepe, aga kindlasti sellised olukorrad muudavad üldiset olukorda keerukamaks. Siin ei ole Türgiga ainult Süüria küsimus, vaid EL tasemel kindlasti arutatakse seda Türgi teemat, mis on seotud ka Küprosega ja teatud puurimistega Küprose ranniku lähedal. See on kompleksne olukord."

Siseminister Helme lisas, et kuna sündmus alles käib, siis on konkreetseid järeldusi veel vara teha, kuid tõdes, et olukord on keeruline ka NATO suurimate jõudude - Türgi ja Ameerika Ühendriikide vahel.

"Praegu on keeruline otseseid järeldusi teha. See on spekulatsioon, et kurdid jätavad valvamata ISISe võitlejad ja nad võivad vabaks pääseda. Ei usu, et kurdidel huvides on endal selja taga nn viies kolonn või hübriidohud valla päästa. Iseenesest mõistetav on see, et sõjaliselt on Türgi kordades tugevam jõud kui kurdide omakaitseüksused. Kurdid on kergelt relvastatud maakitseväelased, kellest paljud on ka naisterahvad. Ei oska öelda, kui suur on nende operatiivsügavus või abi, mida nad hakkavad saama. Nad teatasid ju eile, et nad on sunnitud alustama koostööd Süüria režiimiga ja Assadi poole pöörduma abi saamiseks. Assad käsitleb Türgi sammu rünnakuna riigi suveräänsuse vastu. Euroopa Liidu reaktsioon on olnud üsna üksmeelne ja Türgi suhtes hukkamõistev, aga peab arvestama, et Türgi on ka NATO liikmesriik. On selgelt näha, kuidas Türgi ja USA suusad on risti minemas, mis on meie jaoks muret tekitav," kommenteeris Helme.



Lõpuks võeti küsimuse alla ka Brexit. Järgmise nädala neljapäeval toimub Brüsselis ülemkogu, kus Euroopa Liidu riikide peaministrid lähevad arutama Brexitiga seonduvaid küsimusi. Ratase sõnul tehakse mõlemalt poolelt kõik endast olenev, et britid ei lahkuks liidust ilma leppeta.

"Viimase aasta elu on näidanud seda, et kui see viimane minut hakkab tiksuma, siis püütakse teha mõlemalt poolt kõik, et see Brexit ei oleks leppeta. Kas lükatakse edasi või oodatakse uusi ettepanekuid. Hoolimata selle osas, et on olnud jõulisi avaldusi Suurbritannia poolt, et 31. oktoober on kindlasti lahkumine, tähendab see nende jaoks ikkagi palju murekohtasid. Kas on võimalik, et taas toimub edasilükkamine? Kindlasti tehakse kõik jõupingutused, et see lahkumine ei oleks leppeta."