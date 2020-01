Helme plaan muuta ametnike tööpostilt vabastamise seadust kogub hoogu

Seoses endise maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti ametist vabastamisega ütles siseminister Mart Helme, et tahab muuta avaliku teenistuse seadust, et Lemetti sarnased kantslerid edaspidi kurja ei saaks teha, kirjutas Eesti Päevaleht novembri lõpus.

Tänasel valituse pressikonverentsil rääkis Helme, et seaduse muutmise põhimõtteid arutati koalitsioonipartneritega. Erakonnasiseselt pandi kirja ettepanekud, kuidas seda teha, kuid koalitsioonini need veel jõudnud ei ole. Konkreetseid ideid Helme ei avaldanud. „Võibolla koalitsioonipartnerid ütlevad ei, neile meie ettepanekud ei sobi, ja sellisel juhul, kui konsensust ei saavutata, me ka edasi minna ei saa,“ rääkis ta.

Samuti ei avaldanud Helme aega, millal arutelu erakonna sees võib lõppeda ning ettepanekud koalitsioonini jõuda. „Meil on päevakorras väga palju erinevaid teemasid. Mõned nendest teemadest on väga-väga aktuaalsed ja nendega tuleb kiiremini edasi minna. See võtab rohkem mõtteressursi ja muud ressurssi ära,“ lisas ta.